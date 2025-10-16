Aggressioni nelle carceri, i deputati liguri del Pd: “Governo non affronta la situazione”

Genova. “I recenti episodi di violenza che si sono verificati nei penitenziari di Marassi e di Spezia, i continui atti di autolesionismo dei detenuti, riportano l’attenzione sulla situazione drammatica in cui versano le carceri italiane e liguri. Il Governo deve intervenire con urgenza per garantire condizioni dignitose ai detenuti e sicurezza dei lavoratori della Polizia penitenziaria, risolvere il problema del sovraffollamento e della mancanza di servizi di salute mentale”.

Così i deputati Pd Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino dopo le aggressioni che si sono verificate nelle carceri di Genova Marassi e della Spezia.

“Nelle diverse visite che come parlamentari abbiamo fatto nei penitenziari della Liguria abbiamo ascoltato le difficoltà che ogni giorno chi lavora in carcere deve affrontare e le condizioni in cui si ritrovano a vivere i detenuti, costretti a stare in celle sovraffollate, che rendono la convivenza ancora più difficile. Bisogna agire, per garantire condizioni di vita umane con una pena che sia realmente rieducativa”.

“Occorrono interventi urgenti per garantire lavoro dignitoso, migliorando le condizioni di lavoro dei dipendenti della polizia penitenziaria e garantendo loro sicurezza. Come parlamentari Pd continuiamo ad impegnarci perché rimanga alta l’attenzione su questo tema: sul campo, con nuove visite agli istituti liguri e nella battaglia parlamentare, chiedendo impegni precisi al Ministro della Giustizia che fino ad oggi non ha scalfito le pesanti problematiche delle carceri del nostro Paese”, concludono.