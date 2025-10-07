  • News24
Ieri sera

Verificatore Amt aggredito e buttato a terra su un bus: denunciato l’aggressore

E' successo a bordo della linea 13. L'aggressore nella fuga ha perso il cellulare: è stato individuato dal poliziotti e denunciato

bus amt sera notte

Genova. Ancora violenza sui bus genovesi. A farne le spese sono nella maggior parte dei casi i dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico. Ieri sera è acceduto a un verificatore che si trovava su un bus della linea 13.

All’altezza di via Canevari, intorno alle 19.45 il lavoratore era impegnato insieme ad alcuni colleghi nel controllo dei titoli di viaggio quando all’improvviso un passeggero straniero, sprovvisto di titolo valido lo ha spintonato facendo cadere lo strumento in dotazione e facendo perdere l’equilibrio al dipendente di Amt, che è finito a terra.

L’uomo è poi fuggito ma ha perso il cellulare. Poco dopo è stato trovato dai poliziotti delle volanti, portato in questura e denunciato. A dare notizia dell’aggressione il sindacato Orsa che “da tempo denuncia la situazione di pericolosità che subiscono i verificatori di Amt , soprattutto perché continuano , nonostante scioperi nel merito , ad essere impiegate nel servizio serale vetture sprovviste di telecamere a bordo”.

“È intollerabile – dice il sindacato Orsa in una nota – Spendiamo milioni in bilanci senza provvedere a cose semplici: come usare bus con telecamere sul linee problematiche e serali. Chiediamo ancora una volta l’impiego di bus con video sorveglianza al fine di poter perseguire comportamenti lesivi”.

