Sos gatti al canile di Monte Contessa: “Ne abbiamo più di 60, servono adozioni”

Genova. Il canile di Genova Monte Contessa lancia un appello per l’adozione dei numerosi gatti attualmente accolti in struttura.

A oggi infatti sono circa 60 i felini che il gattile sanitario gestito dall’associazione Una accudisce. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di gatti trovati vaganti sul territorio della Asl 3 e portati in struttura dalla Croce Gialla.

“Alcuni gatti sono in condizioni disperate e, purtroppo, nonostante tutti gli sforzi dei medici veterinari, non sopravvivono, oppure arrivano già in condizioni per cui è impossibile riuscire a fare qualcosa per loro – spiegano dall’associazione – Per gli altri, invece, si aprono due possibilità: se le loro condizioni di salute lo permettono (quindi non hanno patologie che ne impediscano la sopravvivenza in colonia), una volta guariti vengono ricollocati nel loro territorio, se, invece, hanno problematiche che ne impediscono il ricollocamento, viene cercata loro adozione”.

Tutti i gatti che arrivano al gattile, compresi i cuccioli, vengono microchippati dalla Asl 3, trattati per parassiti interni ed esterni e sterilizzati se adulti. Molti quelli affetti da patologie complesse, dai tumori ai traumi passando per le malattie infettive, e per questo l’associazione sta cercando di ampliare il team veterinario e le strumentazioni.

A oggi la parte sanitaria è gestita da quattro medici veterinari fissi, più il direttore Sanitario, un tecnico veterinario, un assistente veterinario e alcuni veterinari esterni che, a chiamata, vengono a prestare il proprio operato in struttura.

“Abbiamo urgente bisogno di adozioni: ce ne sono di tutte le età, da gattini a molto anziani, sia sani (animali che non sono ricollocabili perché domestici frutto di abbandono, o perché arrivati in seguito a sequestri o custodie), che con patologie di diversa gravità”, sottolineano dall’associazione UNA, invitando ad andare a conoscerli in canile.

C’è Mario, gattone grigio FIV positivo, FeLV negativo, arrivato con diverse ferite a causa dei combattimenti con gli altri gatti, e poi Orzo, curato per una grave stomatite e operato in struttura specialistica esterna, giovane, adulto, FIV positivo, un po’ timoroso ma molto dolce. E ancora Light, in attesa di adozione del cuore, gatto anziano che ama coccole e grattini, e Mici, gattina dolcissima che è stata sottoposta alla rimozione del tartufo per un tumore. E poi Crick, Lince, Piedino, Leone, Peach.

L’invito è anche quello di donare, cibo, integratori o sabbietta, o di contribuire con una somma di denaro per saldare le spese mediche e di mantenimento.