Aci Driving Experience, sicurezza stradale a prova di studenti: edizione rinviata causa maltempo

AGGIORNAMENTO: Causa allerta meteo, è stato rinviato a data da destinarsi l’evento ‘Aci Driving Experience 2025’ in programma domani, giovedì 23 ottobre, nel quartiere genovese di Marassi tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e l’Istituto Firpo Buonarroti. L’iniziativa verrà riprogrammata e sarà cura di ACI Genova comunicare la nuova data.

Genova. Sono oltre 250 gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Genova che anche quest’anno partecipano all’ Aci Driving Experience 2025, l’iniziativa che l’AC Genova e ACI Ready2Go propone in collaborazione con Polizia di Stato, 118 Liguria Soccorso, Inail – Direzione Regionale Liguria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale Nord Ovest e con il patrocinio del Comune di Genova.

L’evento, che si pone come obiettivo principale la sensibilizzazione dei ragazzi al rispetto delle regole del Codice della strada ed alla consapevolezza dei comportamenti corretti di guida, si terrà domani, giovedì 23 ottobre a partire dalle 8.30, tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e le aule dell’Istituto Firpo Buonarroti nel quartiere genovese di Marassi.

“I dati sull’incidentalità stradale a Genova e provincia che arrivano da ACI-ISTAT ci dicono che nel 2024 sono stati 25 le vittime in incidenti stradali, quattro in più rispetto al 2023 e sono aumentati gli incidenti stradali con feriti. Occorre abbattere questi numeri anche attraverso la formazione e la prevenzione – commenta Carlo Bagnasco, presidente Ac Genova – Imparare a guidare rappresenta per tanti giovani un momento di emancipazione e libertà , ma un veicolo, se non utilizzato correttamente, può diventare un’arma. E’ anche per questo che ACI, attraverso iniziative come questa, forma le nuove generazioni ad una guida consapevole perché si sentano sicure al volante e non rappresentino mai un pericolo per loro e per gli altri”.

“Resta alta l’attenzione di AC Genova sul tema della sicurezza stradale. Dopo la nostra partecipazione all’evento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ‘Metti la sicurezza al volante’ che al Porto Antico di Genova ha visto la partecipazione di oltre 600 studenti, arriva questo appuntamento che è ormai fisso negli ultimi anni – sottolinea Raffaele Ferriello, direttore Ac Genova – Aci Driving Experience è diventato importante momento formativo reso possibile grazie alla collaborazione dei numerosi enti coinvolti che, come sempre, ringraziamo”.

Dopo i saluti istituzionali nell’Aula Magna dell’Istituto Firpo Buonarroti, l’Aci Driving Experience proporrà, sempre nella stessa aula, un corso teorico a cura di formatori ACI e Polizia Stradali su incidenti e prevenzione, attitudini alla guida, sistemi di sicurezza, tecniche di guida corrette. Seguirà l’evento ‘Crash scene’, a cura di Polizia Locale, personale sanitario 118 e Inail, con i comportamenti corretti da tenere in un’ipotetica scena di un incidente stradale con la chiamata dei soccorsi e le azioni conseguenti.

Sono previsti poi ‘Demo driving test’ con auto e moto: nelle prove pratiche gli istruttori di ACI e MCTC (Motorizzazione Civile) mostreranno ai ragazzi, in vettura con loro o sulle moto, le tecniche di guida difensiva (slalom tra coni e controllo del sovrasterzo, ecc.) Sulle moto si svolgeranno prove di equilibrio, superamento ostacoli e frenata.

L’Aci Driving Experience proseguirà nel pomeriggio con i driving test con gli studenti delle autoscuole e soprattutto si svolgerà una iniziativa rivolta ai ragazzi diversamente abili la cosiddetta “Rally Therapy”, con l’utilizzo di autentiche vetture da rally guidate da piloti professionisti che permetteranno a ragazzi e bambini partecipanti di vivere l’esperienza delle competizioni automobilistiche.