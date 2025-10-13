Accordo quadro tra UniGe e Istituto Centrale per il Restauro

Genova. Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2025, una delegazione dell’ICR – Istituto centrale per il restauro, guidata dal direttore Luigi Oliva, incontra i rappresentanti dell’Università di Genova per la sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione tra i due enti.

L’intesa, della durata triennale, stabilisce una collaborazione strutturata in ambiti cruciali: la ricerca scientifica e diagnostica applicata alla conservazione del patrimonio culturale, l’alta formazione e la divulgazione tecnico-scientifica. L’accordo mira a sviluppare sinergie tra l’ICR e l’Ateneo genovese, favorendo la realizzazione di progetti congiunti di restauro, lo scambio di competenze e il coinvolgimento di studenti, dottorandi e ricercatori in attività sperimentali e specialistiche.

In continuità con una partnership già consolidata, l’accordo conferma il proseguimento di importanti progetti quali: il restauro e la conservazione del Repositorio Doria, custodito al Museo Diocesano di Genova; il check-up dei Bronzi di Riace, volto all’aggiornamento dello stato di conservazione delle celebri sculture del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;

gli approfondimenti scientifici sui Bronzi di San Casciano, emersi dal sito archeologico toscano e al centro di un ampio programma di studio interdisciplinare.

L’accordo formalizza una sinergia tra i due enti, entrambi riconosciuti come poli d’eccellenza: l’ICR come organo tecnico del Ministero della Cultura, e UniGe come centro primario di ricerca scientifica. La convenzione prevede, infine, la promozione congiunta di seminari, giornate di studio e workshop per diffondere i risultati della ricerca e valorizzare il dialogo tra scienza e tutela del patrimonio.