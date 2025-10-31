Lite in strada alla Commenda, un uomo accoltellato alla mano

Genova. Ancora un episodio di violenza in centro storico, dove un uomo è stato accoltellato a una mano durante una lite.

È successo in via Pré, a poca distanza dalla Commenda, poco dopo le 17. Non è chiaro cosa abbia scatenato la lite, ma un uomo è stato accompagnato all’ospedale Galliera in codice verde, il meno grave, proprio perché il fendente lo ha raggiunto a una mano.

In via Pré, oltre alle ambulanze e all’automatica, sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.