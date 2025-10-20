  • News24
Accoltellamento in via del Campo: giovane in codice rosso in ospedale, è grave

Tensione in strada. Alcuni amici del ferito non volevano scendere dall'ambulanza. Indaga la squadra mobile

polizia auto macchina volanti notte

Genova. Accoltellamento intorno alle 18.45 di oggi, lunedì 20 ottobre, in via del Campo, nel centro storico. E’ successo circa a metà della via.

Un giovane di nazionalità marocchina è stato colpito al collo, dietro la nuca, con un fendente ed ha cominciato a perdere molto sangue.

Sul posto è arrivata per prima la Croce verde genovese che ha tamponato la ferita del giovane, che rischiava di morire per l’emorragia, ma alcuni connazionali sono saliti sul mezzo e non volevano scendere. Il momento è stato concitato, fino all’arrivo delle volanti.

Poi i militi sono riusciti a raggiungere piazza Fossatello dove era arrivata nel frattempo l’automedica del 118. Il ragazzo, in condizioni molto gravi, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale Galliera.

Sul posto la polizia. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. Si indaga per tentato omicidio. In serata una volante avrebbe fermato un sospettato.

