Accoltellamento in via del Campo: giovane in codice rosso in ospedale, è grave

Genova. Accoltellamento intorno alle 18.45 di oggi, lunedì 20 ottobre, in via del Campo, nel centro storico. E’ successo circa a metà della via.

Un giovane di nazionalità marocchina è stato colpito al collo, dietro la nuca, con un fendente ed ha cominciato a perdere molto sangue.

Sul posto è arrivata per prima la Croce verde genovese che ha tamponato la ferita del giovane, che rischiava di morire per l’emorragia, ma alcuni connazionali sono saliti sul mezzo e non volevano scendere. Il momento è stato concitato, fino all’arrivo delle volanti.

Poi i militi sono riusciti a raggiungere piazza Fossatello dove era arrivata nel frattempo l’automedica del 118. Il ragazzo, in condizioni molto gravi, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale Galliera.

Sul posto la polizia. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. Si indaga per tentato omicidio. In serata una volante avrebbe fermato un sospettato.