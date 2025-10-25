In Riviera scatta l’accensione anticipata dei riscaldamenti. Genova attende novembre

Genova. I Comuni liguri iniziano ad attivarsi per l’accensione dei riscaldamenti, e anche in Riviera, dove le condizioni climatiche sono solitamente più miti, l’ondata di forte vento e la discesa delle temperature dei giorni scorsi ha spinto i sindaci a firmare apposite ordinanze per attivarli in anticipo rispetto a quanto previsto per legge.

I primi cittadini di Chiavari e Rapallo hanno infatti emesso – come previsto dalla legge – provvedimenti ad hoc per consentire ai cittadini di accendere i termosifoni già a partire dall’ultima settimana di ottobre. In entrambi i casi potranno essere messi in funzione per un massimo di 6 ore al giorno.

Quando è possibile accendere i riscaldamenti in anticipo

Per l’accensione dei riscaldamenti ogni Comune è inserito in una fascia cui corrispondono date precise, così come stabilito dal decreto del presidente della Repubblica 16/04/13 n. 74. Per eventi climatici straordinari (come improvvise o prolungate ondate di freddo) i sindaci delle singole città possono firmare ordinanze che modificano il calendario.

Prima di Chiavari e Rapallo lo hanno fatto i sindaci dei Comuni dell’entroterra: Serra Riccò, Sant’Olcese, Campo Ligure, Busalla, Montoggio e Masone.

Accensione riscaldamenti a Genova, la data

Genova con 1.435 gradi giorno, rientra nella zona D, il che significa che i riscaldamenti potranno essere accesi a partire dall’1 novembre per massimo 12 ore giornaliere, salvo che la sindaca Silvia Salis non decida altrimenti e firmi un’apposita ordinanza.