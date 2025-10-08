A Le Terrazze dal 4 ottobre si gioca con EnergiA++

La Spezia. Le Terrazze, dal 4 ottobre al 2 novembre, ospita EnergiA++: uno spazio realizzato per sensibilizzare tutti i visitatori del centro commerciale, specialmente i più piccoli, sull’importanza del riciclo e del rispetto dell’ambiente.

Le attività principali saranno la raccolta delle pile stilo esauste in collaborazione con Acam Ambiente e l’accesso diretto al concorso instant win EnergiA++. Si garantirà così il corretto smaltimento delle pile esauste che, conferite in appositi contenitori, seguiranno un iter sicuro e tracciabile. Quando le batterie si esauriscono, infatti, diventano rifiuti pericolosi: non vanno mai gettate nell’indifferenziato. Uno smaltimento corretto, oltre a essere obbligatorio, consente di non inquinare l’ambiente e di recuperare metalli strategici secondo una logica di economia circolare.

Nell’area EnergiA++, oltre alla promozione delle buone azioni per una vita sostenibile ed il risparmio energetico, ci sarà uno spazio dedicato all’energy game con speciali biciclette: ogni pedalata genererà energia elettrica che alimenterà una divertente pista di macchinine nella quale si faranno gare e sfide tutti i giorni. L’energia prodotta, così come le classifiche delle gare saranno visualizzata sul monitor ed I kilowatt prodotti in eccesso grazie alle “pedalate energetiche” verranno donati a Dynamo Camp, la Fondazione no profit che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e adolescenti con condizioni mediche complesse, gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità.

A completare l’esperienza tutti i week-end saranno aperti divertenti laboratori ed esperimenti a tema energia grazie ad esperti animatori scientifici.