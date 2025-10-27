A Gezmataz arrivano i grandi big internazionali, prima italiana per il Dave Holland Trio

Genova. La ricca ed intensa programmazione autunnale di Gezmataz 2025 entra decisamente nel vivo con due dei concerti più attesi dell’intera stagione: quelli di Dave Holland Trio e di Rachel Z e Omar Hakim.

Sabato 1º novembre alla Claque, con inizio alle 21:30, è di scena il ritorno in Italia del leggendario contrabbassista Dave Holland, vincitore di numerosi Grammy e collaboratore, in carriera, di giganti come Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea, John Abercrombie e Jack DeJohnette. Ad accompagnare Holland, andando a comporre un trio stellare, sono Jaleel Shaw al sassofono e Nasheet Waits alla batteria, entrambi tra i più riconosciuti interpreti dei rispettivi strumenti. Tre grandi del jazz internazionale che, con la loro incredibile esperienza, accompagneranno lo spettatore in un viaggio tra improvvisazione, sonorità suggestive e dialoghi in musica, in una serata che rappresenterà la prima italiana del Dave Holland Trio.

Stessa location e stesso orario, mercoledì 5 novembre, per gli altri grandi ospiti internazionali di Gezmataz: il Rachel Z & Omar Hakim Trio con Jonathan Toscano: entrambi musicisti straordinariamente versatili con esperienze ai vertici mondiali in jazz, fusion e musica leggera, la pianista Rachel Z ha collaborato con Peter Gabriel, Wayne Shorter e Al Di Meola, mentre Omar Hakim è stato negli anni ’80 batterista dei Weather Report e ha suonato anche per Miles Davis, Sting, David Bowie, Madonna e i Dire Straits. Al loro fianco, per Gezmataz, anche Jonathan Toscano, contrabbassista di spicco della scena jazz newyorkese. Il trio si muove con naturalezza tra jazz fusion, rock progressivo e sonorità elettroniche, creando un sound potente e sofisticato che fonde con originalità e inclusività stilistica le influenze raccolte durante le loro straordinarie carriere. Il concerto fa parte del Sensual Project dai sapori rock-jazz-world music.

Altro appuntamento atteso, venerdì 14 novembre alla Sala Trionfo del Teatro della Tosse, sarà quello con lo Spiritual Trio di Fabrizio Bosso, trombettista tra i più acclamati della scena internazionale, a Genova insieme a Alberto Marsico e Alessandro Minetto per presentare l’ultimo album Welcome Back. A conclusione del mese, ma non della rassegna che proseguirà ancora per tutto dicembre, anche il TinTrio in concerto venerdì 28 novembre: protagonisti Marco Tindiglia, Ferruccio Spinetti e Mattia Barbieri.