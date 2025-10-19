A Genova il congresso degli istruttori del Cai, Bucci: “L’alpinismo custodisce i valori della Liguria”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto questa mattina in apertura del 13esimo Congresso Istruttori nazionali alpinismo, sci alpinismo, arrampicata libera e sci escursionismo del Club Alpino Italiano. La due giorni si è svolta a Genova tra la sala Quadrivium e Palazzo Ducale. Sono intervenuti il viceministro Edoardo Rixi, il Comune di Genova, il presidente nazionale Cai Antonio Montani.

“L’alpinismo non è solo sport, è una scuola di vita – spiega il presidente Bucci nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale -. La montagna insegna a condividere, a faticare, ad avere fiducia reciproca e soprattutto a essere umili: la cima non è necessariamente l’obiettivo e saper rinunciare fa parte della grandezza dell’alpinismo. Ho vissuto queste esperienze per quindici anni e ancora oggi porto nel cuore ciò che mi hanno insegnato, la forza dei legami e dei valori che restano per sempre. È questo che voi, istruttori del Cai, trasmettete ogni giorno: tecnica, cultura, responsabilità e rispetto”.

“Il rapporto tra il Club Alpino Italiano e le istituzioni è fondamentale – conclude Bucci -. Insieme possiamo promuovere la montagna come luogo di educazione e comunità. È evidente che Liguria non è solo mare, è anche montagna e tradizione alpina. Regione Liguria conta su di voi, affinché questa passione venga tramandata ai giovani e si rafforzi in futuro”.