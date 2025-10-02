A Camogli tutti d’accordo sul riconoscimento della Palestina, approvati due documenti

Camogli. Il Consiglio comunale di Camogli, durante la seduta convocata lo scorso 29 settembre, ha approvato due ordini del giorno sul conflitto israelo-palestinese.

Il Consiglio ha espresso voto favorevole all’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, letto testualmente e illustrato dall’assessora Emanuela Caneva e a quello proposto dal consigliere di opposizione Rocco Antonucci, capogruppo di Camogli Indipendente.

Il documento elaborato dalla maggioranza conteneva, integralmente, la mozione di Anpi per il riconoscimento dello Stato di Palestina integrato da una serie di considerazioni. È stato approvato con 9 voti favorevoli: 8 espressi dai consiglieri di maggioranza presenti alla seduta e il “sì” della consigliera di opposizione Marta Puppo (Camogli Futura).

L’ordine del giorno presentato da Rocco Antonucci è stato approvato all’unanimità: 12 voti favorevoli.

Il Consiglio comunale di Camogli chiede al governo italiano, in entrambi i documenti, di riconoscere lo Stato di Palestina. Entrambi i documenti saranno inviati, per darne massima diffusione, agli organi istituzionali.