La nave della compagnia israeliana Zim torna in porto, Calp: “Monitoriamo”

Genova. “Abbiamo saputo che la motonave Zim New Zealand sta rientrando in porto per effettuare solo operazione di scarico di circa 150 container e non effettuerà nessun carico per poi lasciare il porto di Genova. Stiamo monitorando la situazione, chiediamo a tutti di rimanere allertati, nel caso in cui avessimo informazioni diverse e nel caso in cui fosse necessario muoversi verso varco Etiopia. Questa nave non deve imbarcare nulla per Israele”.

Questo il messaggio diramato attraverso i social dal Calp, il collettivo autonomo dei lavoratori portuali di Genova e relativo ai movimenti del cargo della compagnia israeliana che sabato sera – nell’ambito della fiaccolata per Gaza cui hanno partecipato 25mila genovesi – ha reso necessario il distacco di parte dei manifestanti.

Poco prima della partenza del corteo, infatti, era arrivata la notizia dell’attracco della nave e il timore era che potesse imbarcare materiale pericoloso, forse anche armi, destinato a Israele. Dopo un presidio – controllato anche dalle forze dell’ordine – da parte di centinaia di persone, la nave ha lasciato il porto senza caricare container. Ora, l’aggiornamento.

I container restano quindi in banchina. Secondo il Calp saranno ispezionati uno a uno nei prossimi giorni. “Gli strumenti che abbiamo per adesso sono questi, chiediamo il blocco totale dell’export e import per Israele, per fermare il massacro in Palestina e difendere la flotilla”.