  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Presidio

La nave della compagnia israeliana Zim torna in porto, Calp: “Monitoriamo”

Sabato sera il cargo New Zealand aveva lasciato Genova senza imbarcare il materiale che, secondo i manifestanti, poteva essere bellico. Ora il rientro: "Solo per caricare"

fiaccolata gaza 27 settembre

Genova. “Abbiamo saputo che la motonave Zim New Zealand sta rientrando in porto per effettuare solo operazione di scarico di circa 150 container e non effettuerà nessun carico per poi lasciare il porto di Genova. Stiamo monitorando la situazione, chiediamo a tutti di rimanere allertati, nel caso in cui avessimo informazioni diverse e nel caso in cui fosse necessario muoversi verso varco Etiopia. Questa nave non deve imbarcare nulla per Israele”.

Questo il messaggio diramato attraverso i social dal Calp, il collettivo autonomo dei lavoratori portuali di Genova e relativo ai movimenti del cargo della compagnia israeliana che sabato sera – nell’ambito della fiaccolata per Gaza cui hanno partecipato 25mila genovesi – ha reso necessario il distacco di parte dei manifestanti.

Poco prima della partenza del corteo, infatti, era arrivata la notizia dell’attracco della nave e il timore era che potesse imbarcare materiale pericoloso, forse anche armi, destinato a Israele. Dopo un presidio – controllato anche dalle forze dell’ordine – da parte di centinaia di persone, la nave ha lasciato il porto senza caricare container. Ora, l’aggiornamento.

I container restano quindi in banchina. Secondo il Calp saranno ispezionati uno a uno nei prossimi giorni. “Gli strumenti che abbiamo per adesso sono questi, chiediamo il blocco totale dell’export e import per Israele, per fermare il massacro in Palestina e difendere la flotilla”.

leggi anche
fiaccolata gaza 27 settembre
Fiaccolata
Genova di nuovo in piazza per Gaza, 25mila in corteo e presidio in porto contro le navi delle armi
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.