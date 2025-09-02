Il 7 settembre torna lo ‘Zena Hip Hop Connection – Periferie in movimento’

Genova. Dopo il successo dello scorso anno, Zena Hip Hop Connection torna ad accendere Genova con tre nuove date – domenica 7 settembre, domenica 21 settembre e domenica 5 ottobre – per una rassegna che celebra la cultura hip hop in tutte le sue espressioni. Il progetto, organizzato e promosso da Genova Hip Hop Festival e da OPS Eventi, nasce dalla convinzione che la cultura possa diventare motore di cambiamento solo se si apre, si contamina e si fa occasione di relazione, trasformando le periferie in luoghi di produzione artistica e crescita collettiva.

Come già nell’edizione 2024, la nuova proposta artistica di Zena Hip Hop Connection – Periferie in movimento conferma la volontà di valorizzare la scena emergente, con la convinzione che i talenti più autentici non siano necessariamente quelli già affermati, ma coloro che costruiscono ogni giorno il proprio percorso. In questa prospettiva, i palchi ospiteranno artisti genovesi – molti dei quali considerati tra le voci più promettenti a livello nazionale – insieme a ospiti italiani e internazionali, in un dialogo generazionale e stilistico che arricchisce il pubblico e mette in luce la vitalità della scena locale.

Il Festival prenderà il via domenica 7 settembre a partire dalle ore 18:00 presso l’Arena degli Artisti di Genova Pegli (Lungomare di Pegli), con un primo evento che vedrà protagonista Dj Shocca, nome storico della scena rap italiana, produttore e beatmaker che ha collaborato con i maggiori esponenti del genere e che ha firmato alcuni dei dischi più influenti degli ultimi vent’anni. Con lui saliranno sul palco Madbuddy, rapper campano tra le voci più riconoscibili e rispettate dell’underground, capace di fondere liriche potenti e un timbro unico, e Mattak, giovane talento della scena svizzera che negli ultimi anni si è imposto come uno dei freestyler e autori più apprezzati a livello internazionale. Dagli emergenti ai veterani, dai locals a nomi nazionali, la line-up sarà arricchita anche dalla presenza di Principe, che poterà sul palco il suo rap impegnato dallo stile inconfondibile; Sonny Willa, uno degli artisti più poliedrici a livello genovese e nazionale; Adra, giovane rapper emergente della realtà genovese; Joe Black, promettente artista della scena locale; Garsonetto, che poterà sul palco i suoi brani rap completamente in genovese; Impe, giovanissimo rapper dalla grande presenza scenica.

Il festival si svilupperà in tre quartieri simbolo della periferia genovese – Pegli, Sampierdarena e Certosa – territori diversi ma accomunati da una forte identità, da una rete associativa vivace e dal bisogno di spazi culturali accessibili e partecipati. Ogni evento sarà progettato in stretta collaborazione con le istituzioni locali, i Municipi (Municipio VII, Municipio II e Municipio V), le associazioni, i comitati di quartiere, le scuole e i gruppi informali, affinché le iniziative siano il risultato di una reale sinergia con chi vive e anima quotidianamente il territorio.

I contenuti degli appuntamenti saranno declinati sulle specificità di ciascun quartiere, valorizzandone storia, memoria e aspirazioni. A Certosa, ad esempio, saranno coinvolti la Casa di Quartiere 13D e il progetto Walk The Line con tour dedicati alla street art; a Sampierdarena si dialogherà con associazioni sportive e culturali attive nella Radura della Memoria; a Pegli si lavorerà con collettivi giovanili del ponente – come il Collettivo Burrasca – e con realtà educative per attivare un presidio culturale nella Fascia di Rispetto.

Il progetto si configura come un vero strumento di inclusione sociale e coesione culturale, capace di attivare comunità, favorire l’incontro e generare nuove forme di partecipazione nelle periferie urbane. Tutti gli eventi saranno gratuiti, accessibili e pensati per pubblici diversi, con particolare attenzione a giovani, famiglie e persone in condizioni di fragilità sociale. In collaborazione con associazioni locali, scuole, educatori di strada e spazi di aggregazione saranno realizzati percorsi di avvicinamento agli eventi, con attività preparatorie, laboratori di scrittura rap, danza e graffiti, talk tematici e occasioni di coinvolgimento diretto degli abitanti.Tra le altre attività previste, ci saranno quelle di open mic per dare visibilità a nuovi talenti locali; performance di writing collettivo, con opere donate a scuole, biblioteche o case di quartiere; valorizzazione di luoghi simbolici spesso trascurati, che attraverso l’arte urbana potranno diventare nuove piazze culturali.

Una collaborazione di rilievo è quella con Defence for Children Italia che sta portando avanti Rap 4 Rights, un laboratorio di scrittura creativa e musicale rivolto a ragazzi in dispersione scolastica e ospiti di comunità educative, aperto anche ad altri giovani del territorio. Un percorso che non solo sviluppa competenze artistiche, ma rappresenta soprattutto un momento di ascolto, confronto e crescita collettiva.

Questo progetto è realizzato nell’ambito del Bando Periferie in collaborazione con Ministero della Cultura, Comune di Genova e OPS Eventi. Le associazioni e realtà del territorio coinvolte nella rassegna sono: Walk the Line, Defence for Children Italia, Collettivo Burrasca, Subway, Cornigliano Mon Amour, Ricreativo Testemobili.

I programmi delle prossime date saranno comunicati prossimamente.

Per info e aggiornamenti:

www.instagram.com/genovahiphopfestival – https://genovahiphopfestival.com/