Winter Park 2025, si farà a Ponte Parodi. Da sciogliere il nodo sulle aree per il villaggio degli operatori

Genova. L’edizione del Winter Park 2025 2026 si farà ancora a Ponte Parodi. Questa è l’intenzione della giunta comunale per replicare le edizioni degli ultimi anni, il cui spostamento da piazzale Kennedi è stato reso necessario dall’inizio dei lavori per il nuovo parco della Foce.

A comunicarlo in Sala Rossa, l’assessore Tiziana Beghin che ha sottolineato come la pratica “senza dubbio complicata” è già stata avviata con Autorità di Sistema Portuale, che è responsabile delle aree. Ancora da sciogliere, invece, il nodo delle aree che ospiteranno il villaggio degli operatori: “Serve un’area molto grande e attrezzata con scarichi e allacci – ha spiegato Beghin – cosa per la quale abbiamo sul tavolo diverse opzioni, che comprendono anche terreni privati dislocati in varie parti della città. Le trattative sono in corso e stiamo valutando anche la possibilità di utilizzare più spazi”. L’area utilizzata lo scorso anno in Val Bisagno, infatti, non sarà disponibile perchè utilizzata come ricovero dei mezzi Amt e Amiu.

Il tema è stato portato in aula dalla consigliera della Lega Paola Bordilli che ha presentato oggi in Consiglio comunale una mozione per portare avanti le pratiche per organizzare l’arrivo in città, come tradizione, del grande parco giochi, attraverso la convocazione di una commissione ad hoc. “Il nostro Luna Park, come abbiamo visto in questi anni, si è confermato un appuntamento imperdibile per la città. Con Piciocchi abbiamo lavorato molto per assicurargli la dislocazione di ponte Parodi e siamo consapevoli che il percorso per arrivare al risultato debba partire con largo anciticpo, in estate. Per questo motivo chiediamo che l’amministrazione si attivi con urgenza per confermare anche per quest’anno l’edizione del Winter Park”.

Mozione che durante la discussione in aula è stata modificata a seguito dell’intervento di Filippo Bruzzone, Lista Salis, che ha ricordato che l’amministrazione è già al lavoro per organizzare l’edizione 2025 del Winter Park. In accordo con Paola Bordilli, quindi, sono state rimosse le parti del testo che avrebbero fatto supporre il contrario.

Dopo l’accordo tra consiglieri comunali, è arrivato il parere positivo della giunta, attraverso le parole dell’assessora Tiziana Beghin, che ha confermato l’intenzione di replicare l’esperienza di Ponte Parodi, per la quale l’amministrazione civica ha già avviato le pratiche e l’interlocuzione con l’Autorità di Sistema Portuale. Restano da definire, però, le aree che dovranno ospitare il villaggio del personale del Winter Park, che l’anno scorso erano stati ospitati sull’area ex Guglielmentti in Val Bisagno. La mozione è stata approvata all’unanimità