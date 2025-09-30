Un voucher di 500 euro per i corsi di nuoto dei bambini e dei ragazzi: ecco come richiederlo

Genova. Da domani, mercoledì 1° ottobre, è possibile presentare domanda per accedere ai voucher del bando regionale “Swim and Go”, dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. L’iniziativa, del valore complessivo di 1,9 milioni di euro, prevede voucher da 500 euro per sostenere le famiglie nelle spese di iscrizione e frequenza a corsi di nuoto non agonistici nei complessi natatori della Liguria, con l’obiettivo di avviare alla pratica del nuoto i giovani liguri. Per i minori stranieri non accompagnati e i ragazzi con disabilità il limite di età è esteso fino a 18 anni.

“Con ‘Swim and Go’ vogliamo avvicinare al nuoto i giovani liguri che ne sono digiuni o che hanno poca pratica con questa disciplina. Nessun bambino deve restare indietro: tutti devono poter scoprire la bellezza dello sport e del movimento in acqua – dichiara l’assessore allo Sport Simona Ferro –. Questa misura offre un sostegno concreto alle famiglie e allo stesso tempo incentiva la frequentazione degli impianti natatori, veri e propri presìdi sportivi e sociali del nostro territorio. Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport lanciamo un’iniziativa innovativa, che sarà seguita, entro i primi mesi del nuovo anno, dall’atteso ritorno del bando Dote Sport, valido per l’intera stagione 2025/2026 e aperto a tutte le discipline, così da garantire un aiuto reale a tutto il movimento sportivo giovanile del territorio”.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale di FILSE (www.filse.it o filseonline.regione.liguria.it), accedendo mediante SPID o CIE, dalle ore 8:30 del 1° ottobre alle ore 23:59 del 31 ottobre 2025.

