Indagini

Voltri, rogo di auto e scooter nella notte: indagano i carabineri

Una persona è rimasta ferita nel tentativo di domare le fiamme, fortunatamente in modo lieve

Genova. Un incendio ha distrutto tre auto e un motorino la notte scorsa in via Pietra Ligure, a Voltri.

Il rogo è scoppiato intorno alle 2,30 nella stretta strada che dal lungomare si arrampica verso le alture del quartiere. La chiamata al 112 è arrivata da alcuni residenti che hanno sentito odore di fumo, si sono affacciati e hanno visto le fiamme.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, quella del distaccamento di Multedo e quella della sede centrale, che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. Una persona è rimasta ferita nel tentativo di domare le fiamme, fortunatamente in modo lieve e non sono state necessarie le cure ospedaliere.

Presenti sul posto anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti per capire come l’incendio sia divampato, non si esclude il gesto doloso.

