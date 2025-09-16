L’assessore Scajola contro Ita Airways: “Tariffe allucinanti sui voli Genova-Roma, non è tollerabile”

Genova. “Dovremmo sederci al tavolo con Ita Airways perché non è possibile che un volo Genova-Roma costi più che andare a New York. Non è tollerabile che Ita metta tariffe allucinanti“. È l’accusa lanciata in consiglio regionale da Marco Scajola, assessore ligure ai Trasporti, durante la risposta in aula all’interrogazione di Federico Romeo (Pd) che chiedeva aggiornamenti sulla possibile partnership tra l’ente e l’Aeroporto Cristoforo Colombo.

“Condividiamo il fatto che l’aeroporto di Genova sia strategico, che deve crescere ed essere sempre più competitivo – ha risposto Scajola nel merito -. Valuteremo con la massima attenzione la possibilità di un nostro coinvolgimento, dobbiamo farlo in un quadro di equilibrio. Dobbiamo garantire sostenibilità economica, trasparenza delle scelte, tutela dei lavoratori”.

L’Aeroporto, oggi al 60% dell’Autorità portuale e al 40% della Camera di commercio, è ancora alla ricerca di un socio industriale, come ha confermato di recente il presidente Enrico Musso. E l’ipotesi del passaggio di quote a Comune e Regione – anche in via temporanea, come chiesto dalla Cisl – si è affacciata più volte negli ultimi mesi. L’assessore Scajola non si sbilancia, ma lascia aperte le porte: “La Regione c’è sempre stata in tutte le partite importanti, anche su questo argomento saremo presenti al tavolo. Dire sì sarebbe andare oltre, ma sicuramente non lasceremo l’aeroporto da solo“.

I prezzi dei voli Genova-Roma sono da anni una nota dolente. Un biglietto acquistato all’ultimo – spesso soluzione obbligata per i viaggi di lavoro urgenti, dato che il Frecciarossa arriva nella capitale a mattinata inoltrata – può arrivare a costare anche 500 euro. Per ovviare ai rincari è sul tavolo la proposta di un regime di continuità territoriale per l’aeroporto di Genova, come avviene per le isole ma non solo, con una parte delle tariffe in carico allo Stato sugli spostamenti dei residenti.