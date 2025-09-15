Il Genoa agguanta il Como nel recupero, Vieira: “Loro più contenti di noi per questo punto”

Finisce 1 a 1 tra Como e Genoa nel match valido per la terza giornata di Serie A. Al gran goal di Nico Paz al 13′ ha risposto Ekuban in pieno recupero. Parità quindi nella sfida nella sfida tra due ex grandi centrocampisti campioni del mondo come Vieira e Fabregas.

“Abbiamo chiesto ai giocatori di tenere il ritmo alto, sapevamo di stare meglio noi fisicamente – esordisce Patrick Vieira ai microfoni di Dazn – . Abbiamo sofferto nei primi venti minuti per la loro qualità. Siamo rimasti in partita continuando a mettere pressione. Abbiamo giocato con coraggio e disciplina, dimostrando anche qualità. Credo che loro siano più contenti di noi per questo punto“.

“Ho sempre detto di essere soddisfatto del gruppo che ho a disposizione – prosegue -. Chi è entrato ha portato qualità ed energia. Si è vista la forza del gruppo. I giocatori meritavano questo punto ma potevamo anche ottenere di più”.

“C’è un gruppo che aveva voglia di cercare punti – ribadisce -. Chiedo loro di mettermi in difficoltà nelle scelte. Siamo un gruppo di 26 giocatori, se continuiamo così potremo fare un campionato interessante. Abbiamo fatto un passo ulteriore in avanti. Dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli. E’ mancata un po’ di qualità tecnica o di scelta giusta. Dobbiamo continuare ad allenarci per fare goal”.

“Questa squadra può fare tanto – conclude -. Per crescere dobbiamo avere l’atteggiamento giusto. Da quando Norton Cuffy ha vinto l’Europeo con l’Inghilterra la sua fiducia in sé è cresciuta tantissimo. Sono contento”.