  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Postpartita

Il Genoa agguanta il Como nel recupero, Vieira: “Loro più contenti di noi per questo punto”

L'allenatore rossoblù elogia i suoi: "Norton Cuffy cresciuto tantissimo dopo la vittoria dell'Europeo con l'Inghilterra"

Genoa Vs Udinese

Finisce 1 a 1 tra Como e Genoa nel match valido per la terza giornata di Serie A. Al gran goal di Nico Paz al 13′ ha risposto Ekuban in pieno recupero. Parità quindi nella sfida nella sfida tra due ex grandi centrocampisti campioni del mondo come Vieira e Fabregas.

Abbiamo chiesto ai giocatori di tenere il ritmo alto, sapevamo di stare meglio noi fisicamente – esordisce Patrick Vieira ai microfoni di Dazn – . Abbiamo sofferto nei primi venti minuti per la loro qualità. Siamo rimasti in partita continuando a mettere pressione. Abbiamo giocato con coraggio e disciplina, dimostrando anche qualità. Credo che loro siano più contenti di noi per questo punto“.

“Ho sempre detto di essere soddisfatto del gruppo che ho a disposizione – prosegue -. Chi è entrato ha portato qualità ed energia. Si è vista la forza del gruppo. I giocatori meritavano questo punto ma potevamo anche ottenere di più”.

“C’è un gruppo che aveva voglia di cercare punti – ribadisce -. Chiedo loro di mettermi in difficoltà nelle scelte. Siamo un gruppo di 26 giocatori, se continuiamo così potremo fare un campionato interessante. Abbiamo fatto un passo ulteriore in avanti. Dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli. E’ mancata un po’ di qualità tecnica o di scelta giusta. Dobbiamo continuare ad allenarci per fare goal”.

“Questa squadra può fare tanto – conclude -. Per crescere dobbiamo avere l’atteggiamento giusto. Da quando Norton Cuffy ha vinto l’Europeo con l’Inghilterra la sua fiducia in sé è cresciuta tantissimo. Sono contento”.

Più informazioni
leggi anche
Genoa Vs Fiorentina
Minuto per minuto
Cuore Genoa, è 1 a 1 a Como: segna Ekuban nel recupero, Norton Cuffy scatenato
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.