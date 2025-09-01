Global Sumud Flotilla, le barche da Genova in viaggio: “30 nodi di vento ma non ci fermiamo”

Genova. “Siamo partiti da 30 ore da Genova per la missione Global Sumud Flotilla in direzione Sud, la giornata è stata dura, con 30 nodi di vento contrario, ma non ci fermiamo, ora siamo al largo della bassa Toscana, andiamo avanti fino a Gaza, Free Palestine”.

Il videomessaggio arriva da Fulvio, uno degli attivisti di Music For Peace imbarcato su una delle barche a vela salpate nel mattino di domenica 31 agosto dal porto di Genova, dopo la grande manifestazione di solidarietà per Gaza e per il popolo palestinese.

La veleggiata prosegue non senza difficoltà viste le condizioni meteo marine – e infatti le barche che domenica sono partite per la missione da Barcellona hanno dovuto ripiegare su un rientro in porto – ma che ha come obiettivo il porto di Catania e altri scali del Sud. Qui gli equipaggi si compatteranno sulle imbarcazioni più grandi per sostenere il viaggio verso il Medio Oriente.

Intanto oggi tengono banco le preoccupazioni dopo la notizia secondo la quale il governo israeliano avrebbe presentato un piano per gestire l’arrivo della Flotilla con la previsione di attuare modalità di arresto pari a quelle usate per le persone considerate terroriste.

A questo proposito, la sindaca di Genova Silvia Salis ha lanciato un appello al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. “Le parole di Itamar Ben-Gvir sono preoccupanti, trattare una spedizione umanitaria come un gruppo di terroristi dà il senso della follia raggiunta da questo conflitto”, ha detto Salis che ha chiesto con una lettera a Tajani di “monitorare con la massima attenzione la missione, facendo sentire la vicinanza e l’appoggio delle istituzioni in un’iniziativa di così alto valore”. “Io farò tutto quello che posso – ha sottolineato – per non spegnere i riflettori neanche un secondo su questa spedizione”.