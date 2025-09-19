Viabilità Genova, i cantieri e le modifiche nella settimana dal 19 al 25 settembre

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana tra il 19 e il 25 settembre e nei periodi successivi, oltre alle disposizioni per il Salone Nautico Internazionale a Genova (in vigore fino al 25 settembre), si segnalano in particolare: Per quanto riguarda lesul territorio comunale nella settimanae nei periodi successivi(in vigore fino al 25 settembre), si segnalano in particolare:

1) Fino al 30 giugno 2026 limiti notturni alla circolazione nel Nodo di San Benigno, tra le vie Milano, Balleydier, Scappini e De Marini

2) Dal 22 settembre al 20 novembre limitazioni al traffico tra i civici 200 e 180 di corso Europa per lavori reti gas

3) La chiusura notturna, il 26 e 27 settembre, della galleria Mameli per la messa in sicurezza e manutenzione delle facciate.

4) Il 28 settembre limitazioni alla circolazione e alla sosta in corso Italia per l’evento “Dream Run”.

Nel dettaglio:

1) NODO SAN BENIGNO – LIMITI NOTTURNI ALLA CIRCOLAZIONE

Nel Nodo di San Benigno, fino alle 6.00 del 30 giugno 2026, nella fascia oraria 21.00/6.00, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via Balleydier:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito nel tratto compreso tra via Milano e via Scappini

3. l’accesso all’edificio MSC (civico 5) è consentito da via Milano con circolazione regolata da movieri

4. divieto di fermata su ambo i lati della strada nel tratto compreso tra via Milano via De Marini.

– via Milano:

limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra lo sbocco della galleria e via Pietro Chiesa.

– via Remo Scappini:

divieto di transito nel sottopasso di collegamento con via Balleydier.

– via De Marini, nel tratto compreso tra via Remo Scappini e via Pietro Chiesa:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata su ambo i lati della strada.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

2) CORSO EUROPA – LAVORI RETE GAS

Dal 22 settembre al 20 novembre in corso Europa, nel tratto compreso tra i civici 200 e 180, per lavori di rinnovamento rete gas sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. limite di velocità di 30Km/h

2. divieto di fermata nella careggiata lato monte nei tratti interessati alle lavorazioni

3. la corsia riservata ai veicoli TPL con direttrice ponente è soppressa.

3) GALLERIA MAMELI – LAVORI NOTTURNI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO

Il 26 e 27 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 5.30 del giorno successivo, per lavori di messa in sicurezza e manutenzione delle facciate della galleria Goffredo Mameli, è istituito il divieto di circolazione veicolare eccetto gli afferenti alle lavorazioni, ai mezzi di soccorso ed ai veicoli adibiti al trasporto.

4) CORSO ITALIA – EVENTO “DREAM RUN”

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Dream Run” in programma in corso Italia il 28 settembre, lo stesso giorno entrano in vigore le seguenti disposizioni:

– divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti dalle 6.00 alle 18.30 o comunque sino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

1. corso Marconi (carreggiata a mare direzione levante negli stalli di sosta compresi tra l’intersezione con via Rimassa fino alla fine del corso)

2. corso Italia (carreggiata a mare direzione levante tutto il corso)

3. via Cappello

4. via Medaglie d’oro di Lunga Navigazione.

– divieto di transito dalle 8.00 alle 13.30 e comunque sino a cessate esigenze durante il passaggio della corsa nelle seguenti vie:

1. corso Marconi carreggiata a mare in direzione levante, subito dopo l’intersezione con via Rimassa fino alla fine del corso;

2. corso Italia carreggiata a mare, tutto il corso, in direzione levante.

Inoltre, dalle 8.00 alle 13.30 o comunque sino a cessate esigenze:

1. soppressione pista ciclabile corso Marconi lato mare subito dopo via Rimassa e per tutta corso Italia

2. obbligo svolta a sinistra da corso Marconi in direzione Levante su via Rimassa o su corso Marconi direzione ponente

3. istituzione obbligo svolta a destra in direzione ponente per i veicoli provenienti da:

a. via Casaregis intersezione corso Marconi

b. Via Piave intersezione corso Italia

c. Viale Sauro in direzione mare su corso Italia

d. Via Don Minzoni all’intersezione con corso Italia

e. Via Giordano Bruno all’intersezione con corso Italia.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.