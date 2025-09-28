Viabilità, dal 29 settembre al 3 ottobre chiuso il tunnel di accesso da piazza Savio alla Guido Rossa

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana che si apre si segnalano in particolare dal 29 settembre al 3 ottobre lavori notturni di efficientamento energetico in corrispondenza della rampa di accesso alla Strada Guido Rossa da piazza Savio.
Dal 29 settembre al 3 ottobre, nella fascia oraria 22.00/6.00, per lavori di efficientamento energetico e manutenzione dell’illuminazione pubblica, sono adottati i seguenti provvedimenti:
– Strada Guido Rossa, tunnel di accesso in prossimità di piazza Ernesto Savio (direzione levante):
divieto di circolazione veicolare, salvo mezzi afferenti alle lavorazioni.
– via Angelo Siffredi, nel tratto compreso tra via Enrico Melen e piazza Ernesto Savio, direzione levante:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso.
– piazza Ernesto Savio:
presenza di movieri a coadiuvare i flussi veicolari.
Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://shorturl.at/hzLRE, i principali cantieri, lavori in corso e in programma su tutto il territorio comunale, suddivisi per municipio.