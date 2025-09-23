  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Buone notizie

Via delle Fabbriche verso la riapertura: “Frana causata da un albero”

Mercoledì mattina interverrà un'impresa incaricata per un intervento più approfondito di eliminazione di eventuale materiale soggetto a possibili distacchi

frana via delle fabbriche

Genova. Sarà riaperta nel pomeriggio di martedì via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri, dove nel tardo pomeriggio di lunedì è caduta una grossa frana all’altezza del civico 12R.

In mattinata il geologo incaricato dal Comune di Genova ha effettuato un sopralluogo che ha evidenziato come la frana sia stata causata dalle radici di una pianta d’acacia che ha smosso alcune rocce, facendole cadere sulla carreggiata.

“Sono state date istruzioni ad Aster per la messa in sicurezza, in queste ore, con l’utilizzo di circa 25 metri di new jersey per trattenere eventuale materiale che ancora dovesse ancora staccarsi – ha spiegato l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici Massimo Ferrante – Mercoledì mattina interverrà un’impresa incaricata per un intervento più approfondito di eliminazione di eventuale materiale soggetto a possibili distacchi. Durante le lavorazioni è previsto l’impiego di movieri o impianto semaforico temporaneo e, se necessario, l’ausilio della Polizia Locale”.

Più informazioni
leggi anche
frana ranzi pietra
Attenzione
Frana travolge via delle Fabbriche: strada chiusa, si passa da percorso alternativo
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.