Via delle Fabbriche verso la riapertura: “Frana causata da un albero”

Genova. Sarà riaperta nel pomeriggio di martedì via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri, dove nel tardo pomeriggio di lunedì è caduta una grossa frana all’altezza del civico 12R.

In mattinata il geologo incaricato dal Comune di Genova ha effettuato un sopralluogo che ha evidenziato come la frana sia stata causata dalle radici di una pianta d’acacia che ha smosso alcune rocce, facendole cadere sulla carreggiata.

“Sono state date istruzioni ad Aster per la messa in sicurezza, in queste ore, con l’utilizzo di circa 25 metri di new jersey per trattenere eventuale materiale che ancora dovesse ancora staccarsi – ha spiegato l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici Massimo Ferrante – Mercoledì mattina interverrà un’impresa incaricata per un intervento più approfondito di eliminazione di eventuale materiale soggetto a possibili distacchi. Durante le lavorazioni è previsto l’impiego di movieri o impianto semaforico temporaneo e, se necessario, l’ausilio della Polizia Locale”.