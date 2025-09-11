Via delle Fabbriche, ciclista cade e batte la testa: in codice rosso all’ospedale Evangelico

Genova. Grave incidente stradale stamattina in via delle Fabbriche, nell’immediato entroterra di Voltri.

A farne le spese è stato un ciclista, rimasto ferito dopo una caduta. L’uomo, un quarantenne, è finito contro un’auto parcheggiata e ha subito un trauma cranico.

Le sue condizioni non sembravano gravi, ma è scattato comunque il trasporto in codice rosso all’ospedale Evangelico di Voltri.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo, ma sono in corso gli accertamenti del nucleo Infortunistica della polizia locale per capire se ci sono altri mezzi coinvolti.