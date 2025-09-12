  • News24
Cadono pietre dal voltino di via Carcassi, polizia locale chiude la strada

Già lo scorso febbraio nello stesso voltino si erano verificate alcune criticità che avevano portato alla chiusura del passaggio veicolare

Crepa nella Porta dell'Olivella, chiusa via Carcassi: crepe anche in corso Podestà

Genova. Ancora problemi per le antiche strutture viarie di via Carcassi, la strada che costeggia il parco dell’Acquasola e che passa sotto corso Podesta, nel pieno centro di Genova.

Questa mattina, infatti, si sono verificati nuovi distacchi del voltino che collega la strada con via Bosco. Immediato l’intervento della polizia locale che ha chiuso la strada per permettere l’intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno messo in sicurezza la zona, rimuovendo le parti ammalorate ancora pericolanti. Al momento la strada è ancora chiusa. Già lo scorso febbraio nello stesso voltino si erano verificate alcune criticità che avevano portato alla chiusura del passaggio veicolare.

