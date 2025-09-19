Via Caffaro, 18enne denuncia violenza sessuale: indaga la polizia

Genova. Una ragazza di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale questa notte per strada, in via Caffaro a Genova. La chiamata al numero unico delle emergenze è arrivata intorno a mezzanotte.
Per la ragazza, che è stata trasportata all’ospedale Galliera in codice verde, è scattato il protocollo rosa che prevede il supporto psicologico e gli accertamenti medici urgenti.
In base al racconto della giovane, ad abusarne sarebbe stato un amico che l’avrebbe costretta a un rapporto non consenziente.
Sul posto le volanti della polizia che ha avvisato la squadra mobile. In corso le indagini.
