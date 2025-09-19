  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Stanotte

Via Caffaro, 18enne denuncia violenza sessuale: indaga la polizia

La ragazzina è stata accompagnata al Galliera per gli accertamenti

polizia volante notte

Genova. Una ragazza di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale questa notte per strada, in via Caffaro a Genova. La chiamata al numero unico delle emergenze è arrivata intorno a mezzanotte.

Per la ragazza, che è stata trasportata all’ospedale Galliera in codice verde, è scattato il protocollo rosa che prevede il supporto psicologico e gli accertamenti medici urgenti.

In base al racconto della giovane, ad abusarne sarebbe stato un amico che l’avrebbe costretta a un rapporto non consenziente.

Sul posto le volanti della polizia che ha avvisato la squadra mobile. In corso le indagini.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.