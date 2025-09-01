Valpolcevera, dopo un mese riapre al traffico via Pisoni a Rivarolo: lavori ultimati

Genova. E’ stata riaperta questa mattina al traffico via Pisoni, a Rivarolo, interessata ad agosto da una chiusura totale a causa dei lavori per il nodo ferroviario nell’ambito del collegamento Parco Rugna/Bettolo e via Campasso.
La notizia è arrivata con un messaggio Telegram della polizia locale.
La strada, che collega piazza Pallavicini a via Jori, torna transitabile dopo che per 30 giorni era stato istituito il doppio senso di circolazione in via Rossini.
Altri cantieri e variazioni al traffico in Valpolcevera
VIA ROMAIRONE – LAVORI MOBILITÀ CICLISTICA
In via Romairone, nel tratto compreso tra i civici 10 e 36, fino al 30 settembre nella fascia oraria 00.00/24.00, per lavori di mobilità ciclistica, è istituito il limite massimo di velocità dei 30 km/h in direzione mare.
Rivarolo-Certosa
SOSPENSIONE ZTL
Viste le difficoltà alla circolazione ed alla sosta veicolare per la presenza di diversi cantieri per i lavori della metropolitana, la Zona a Traffico Limitato di Rivarolo/Certosa viene temporaneamente sospesa fino al 21 agosto 2026.
Rivarolo
EX MIRA LANZA
In via Lepanto, fino al 15 dicembre, nei sottoelencati segmenti stradali, sono introdotte le seguenti prescrizioni:
– via Lepanto, nel tratto compreso tra via Rivarolo ed il viadotto ferroviario: divieto di transito veicolare e pedonale.
– via Giorgio Perlasca, intersezione via Lepanto:
1. obbligo di andare diritto per i veicoli percorrenti la direzione monte, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento degli stacchi laterali d’interesse
2. confermato l’obbligo di andare diritto per i veicoli percorrenti la direzione mare (atto ORM 393 del 26/03/2024).