Viabilità

Val Trebbia, ancora una frana sulla statale: traffico interrotto nei pressi di Montebruno

Era già successo il 2 settembre nella stessa zona, disagi per gli spostamenti in vallata

Montebruno. Ancora una frana sulla strada statale 45 della Val Trebbia, ancora nel territorio di Montebruno dove un evento analogo si era verificato lo scorso 2 settembre.

La chiusura al traffico è all’altezza del km 41,460. La circolazione è deviata sul percorso alternativo locale costituito dalle strade provinciali 48 e 17 con itinerario Casoni-Loco. Indicazioni sul posto.

È successo nel pomeriggio di venerdì. Sul posto carabinieri di Montebruno e Torriglia, guardiaparco regionali, polizia stradale, Anas e il vicesindaco di Montebruno. Stamattina intervengono i rocciatori e ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime ore. L’obiettivo è ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

È stato attivato nuovamente il protocollo con guardiaparco, protezione civile, Anas, 118 per il soccorso potenziato

