Festa

Uscio, inaugurato con Bucci il murales che celebra la tradizione degli orologi da torre

Si trova in località Giro del Grigio, a 20 metri dalla piazza di Uscio

Uscio. Visita del presidente della Regione Liguria Marco Bucci a Uscio in occasione della festa patronale di nostra signora dell’Addolorata durante la quale è stato inaugurato il murales dedicato agli orologi da torre.

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco Giuseppe Garbarino, l’arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca e Luigi Vinelli presidente del Comitato Museo diffuso dell’Orologio da Torre di Uscio.

Il murales si trova lungo la SP 333 in località Giro del Grigio, a 20 metri dalla piazza di Uscio e rappresenta la storia degli orologi da torre, con la raffigurazione delle tre chiese principali e delle due realtà museali di Uscio, il Museo dell’orologio Roberto Trebino e il Museo diffuso dell’orologio da torre di Uscio, attività tipica del paese da oltre 250 anni.

Il murales opera del decoratore Ennio Lagomarsino propone la narrazione degli orologi da torre nel contesto delle tre chiese principali a Uscio, Calcinara e Terrile.

A conclusione dello scoprimento del murales il presidente della Regione Bucci ha partecipato alla messa e alla processione.

