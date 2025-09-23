Gli studenti occupano il rettorato dell’Università di Genova: “Stop agli accordi con l’industria bellica”

Genova. Dopo una partecipata assemblea pubblica, i collettivi studenteschi hanno occupato il rettorato dell’Università di Genova in via Balbi 5. La decisione arriva dopo diverse settimane di presidio fisso presso l’ateneo sulla scia delle proteste che già da tempo contrappongono gli studenti con il rettore Delfino sulle scelte di collaborazioni e partnership con soggetti legati in qualche modo con Israele e le grandi industrie legate agli armamenti.

“A partire dalle grandi mobilitazioni avvenute nelle ultime settimane nell’ambito dell’operazione umanitaria della “Global Sumud Flottilla”, abbiamo visto finalmente riversare in piazza le masse – si legge nel volantino distribuito pochi minuti fa a seguito dell’assemblea organizzata questo pomeriggio – Il 22 settembre ha rappresentato un’importante cesura storica tra il nostro paese che, da “Aosta” a “Palermo”, si è paralizzato in un massiccio sciopero generale. Gli studenti in piazza a Genova erano 10.000, uniti dall’estesa rabbia e determinati a sabotare l’economia di guerra a partire dai propri spazi, dalle scuole, dalle fabbriche e dall’università”.

“Finito il corteo, una partecipata assemblea pubblica si è creata spontaneamente nel presidio già esistente in Balbi 5 a sostegno della Flotilla e della resistenza palestinese, che ha rappresentato un momento di confronto e di lotta tra studenti. Si è deciso di sostenere l’iniziativa di presentarsi l’indomani al Senato Accademico e pretendere la rescissione totale degli accordi con le industrie belliche israeliane. Alle 9:00 del 23 settembre il Senato Accademico viene appositamente spostato online per scongiurare qualsiasi confronto con gli studenti. Riscontrando per l’ennesima volta la loro posizione in questo genocidio. L’università è da anni in prima linea nel portare avanti politiche guerrafondaie, non rappresentando uno spazio di confronto per i suoi studenti. Per questo motivo come studenti riteniamo imprescindibile dare un segnale chiaro a questa città. Non saremo complici del massacro in Palestina, ma saremo complici della sua resistenza“.

Per questi motivi gli studenti hanno dichiarato: “Il rettorato di Balbi occupato a tempo indeterminato“. E poi le richieste: “Non abbiamo intenzione di andarcene fino a che non otterremo le seguenti rivendicazioni: la rescissione totale degli accordi che intercorrono tra UniGe e l’industria bellica, la rescissione totale del bando MAECI, che ci lega a stretto giro con le politiche di apartheid sioniste. Il sostegno formale e incondizionato al popolo e alla resistenza palestinese. Il sostegno formale e incondizionato all’operazione umanitaria “Global Sumud Flotilla”.

Le lezioni in Balbi 5 sono pertanto sospese.