Occupazione per Gaza di via Balbi 5, il rettore dell’Università fa partire le denunce

Genova. Continua l’occupazione del rettorato di via Balbi 5, con la contestuale sospensione delle lezioni, per via della protesta dei collettivi studenteschi che dopo settimane di presidio fisso, martedì 23 settembre, hanno fatto scattare l’occupazione vera e propria.

La protesta è stata messa in atto in segno di solidarietà con la missione della Global Sumud Flotilla e per chiedere all’ateneo di stoppare i progetti in atto con Israele e le aziende della filiera bellica. Gli studenti, riuniti in assemblea nell’atrio, hanno quindi proclamato lo stop alle lezioni finché non saranno ricevuti dal rettore Federico Delfino.

Ma la risposta del rettore è stata di segno opposto: Delfino ha infatti denunciato gli studenti in occupazione per “vilipendio e interruzione di pubblico servizio”. Il rettore ieri ha ricevuto anche la solidarietà della ministra dell’Università Anna Maria Bernini: “Il diritto allo studio è un percorso – ha detto – lo stesso percorso che a volte è impedito da chi per esercitare un diritto di manifestazione va oltre, come è successo a Genova. Tutta la mia solidarietà al rettore Federico Delfino, che ha presentato una denuncia per interruzione di pubblico servizio e vilipendio delle istituzioni perché agli studenti è stato impedito l’accesso all’interno dell’università. Non è impedendo il diritto allo studio che si difende la causa contro la carneficina di Gaza”.

Anche il capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale, Pietro Piciocchi, si scaglia contro l’iniziativa degli studenti e parla di “immagini inquietanti del rettore fatto bersaglio da soggetti”. “Sono atti violenti che nulla hanno a che spartire con l’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero – sostiene Piciocchi – auspico che si levino alte le voci democratiche della città, a iniziare dai vertici delle istituzioni locali, per condannare queste modalità. Desidero esprimere la mia solidarietà al rettore Delfino e ribadisco la più ferma condanna verso ogni forma di violenza e di istigazione all’odio”. Anche il gruppo di Fdi a Tursi sulla stessa linea: “Nell’esprimere la massima solidarietà al rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, ribadiamo ancora una volta che la violenza non è mai una risposta valida e deve esser essere condannata sempre, in ogni sua forma. Troviamo sia inaccettabile trasformare l’ateneo in un palcoscenico di protesta ideologica replicando quelle stesse logiche di ostruzionismo messe in scena dalla sinistra anche Parlamento. Atteggiamenti come questi servono più a ostacolare che a costruire o a trovare soluzioni concrete”. E una nota di solidarietà è arrivata anche da altri esponenti politici locali, come i consiglieri di Vince Liguria- Noi Moderati e Orgoglio Liguria Matteo Campora e Giovanni Boitano.

“Se l’università è luogo di dibattito e libertà e non di intimidazioni noi non ci faremo intimidire, sappiamo da che parte stare – si legge in una nota di Cambiare Rotta, una delle organizzazioni studentesche che stanno portando avanti la protesta – non sarà una denuncia a fermare una lotta quotidiana e concreta, siamo fermamente convinti dell’alternativa che noi proponiamo, è evidente come il rettore stia cercando in ogni modo di delegittimare la nostra organizzazione, che ogni giorno in università fa emergere le contraddizioni presenti nell’ateneo, organizza momenti di lotta concreta e propone un’alternativa a un sistema universitario ormai in declino, con il supporto della componente studentesca e dei docenti, tanto da essere stati eletti alle scorse elezioni universitarie con sedici rappresentati e una senatrice. È questo che la Ministra Bernini e il Rettore Delfino vogliono fermare?”.

L’occupazione ha il sostegno di alcuni lavoratori dell’ateneo, professori e ricercatori compresi, e dell’Usb Università: ed è proprio il sindacato che invita “tutto il personale dell’università di Genova a recarsi in rettorato per sostenere la mobilitazione”.

Oggi alle 17 intanto, alla sala Cap di via Albertazzi, è in programma un’assemblea pubblica studentesca. E’ possibile che la protesta degli universitari si estenda presto ad altre scuole, istituti superiori e licei genovesi, con occupazioni e scioperi, come già avvenuto in altre città italiane.