Ultimo test match per la CDM Futsal: contro l’Avis Isola finisce 4-1

Campo Ligure. La CDM Futsal chiude il suo precampionato con una vittoria per 4-1 sull’Avis Isola.

La formazione di mister De Jesus impiega un po’ a carburare ma trova la rete del vantaggio con Da Silva che sfrutta un doppio blocco su calcio d’angolo e scarica in rete un mancino sotto l’incrocio. Il pareggio dell’Avis arriva nel breve volgere di qualche minuto, con un diagonale velenoso che batte Juninho. Nella ripresa, la CDM alza i giri del motore e la doppia differenza di categoria inizia a farsi sentire, anche se la formazione gialloblù tiene benissimo il campo.

A mettere la freccia per i genovesi ci pensa Caputo, che trova il diagonale vincente dal limite dell’area. Firma d’autore anche per il terzo goal di marca CDM. Ci pensa infatti capitan Ortisi a calare il tris con uno scavetto sottomisura che non dà scampo al portiere avversario. Il definitivo 4-1 porta invece la firma, ancora, di Da Silva che supera di slancio un paio di avversari, entra in area centralmente e poi insacca con un tiro preciso sotto la traversa.

Finisce quindi così il precampionato della società del presidente Matteo Fortuna, che domani a Campo Ligure affronterà la gara di ritorno contro la Levante Futsal. Si riparte dal 4-3 della gara d’andata.

“E’ stato davvero un ottimo allenamento – commenta il dg della CDM Mino Paoletti – e per questo voglio prima di tutto ringraziare gli amici dell’Avis Isola. Venendo alla nostra prestazione, possiamo dire che nel primo tempo abbiamo giocato un po’ col freno a mano tirato mentre nella ripresa il gioco mi è parso sicuramente più fluido. Nulla di preoccupante comunque, perché sappiamo benissimo che ci vuole tempo per trovare la giusta amalgama e dobbiamo dare tempo ai ragazzi e allo staff di prepararsi al meglio. Abbiamo ancora una settimana di tempo e di lavoro prima dell’esordio in campionato contro la Feldi e lo sfrutteremo tutto”.