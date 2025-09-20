  • News24
Chiavari

Ubriaco sotto casa della ex la minaccia, arrestato 37enne: aveva già il braccialetto elettronico

Ai poliziotti intervenuti la donna ha raccontato di violenze fisiche e psicologiche subite in passato dall'ex compagno, che era stato denunciato

controlli polizia

Chiavari. Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia a Chiavari per avere violato il divieto d’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata.

L’uomo, residente a Chiavari, si è presentato a casa della donna ubriaco, pretendendo di entrare e poi minacciandola e strattonandola quando lei si è rifiutata. Lei nonostante la paura è riuscita a convincerlo ad allontanarsi e ha subito contattato il 112 per chiedere l’intervento della polizia.

Ai poliziotti la donna ha raccontato di violenze fisiche e psicologiche subite in passato dall’ex compagno, che era stato denunciato e obbligato a portare un braccialetto elettronico. Per qualche tempo non si era più fatto vedere, ma venerdì si è presentato prima sul posto di lavoro della ex e poi a casa.

Gli agenti lo hanno trovato in strada nei pressi del portone e arrestato. Sarà giudicato con rito direttissimo.

