Nel pomeriggio

Ubriaco cade dal muretto e finisce in un cavedio: trentenne in ospedale

L'uomo ha perso l’equilibrio, sporgendosi all’indietro e facendo una caduta di circa tre metri. È successo in via Gramsci

ambulanza misericordia via gramsci generica
Foto d'archivio

Genova. Un uomo di trent’anni è stato portato in ospedale dopo essere caduto nel cavedio di uno dei parcheggi che sorgono lungo via Gramsci, zona Porto Antico.

È successo venerdì pomeriggio. L’uomo, ubriaco secondo le testimonianze dei presenti, era seduto su un muretto e ha perso l’equilibrio, sporgendosi all’indietro e facendo una caduta di circa tre metri.

Sul posto è stata inviata l’ambulanza della Croce Verde Genovese e l’automedica. Il trentenne è stato recuperato e portato poi all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato in codice giallo per ferite e fratture.

