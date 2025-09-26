Ubriaco cade dal muretto e finisce in un cavedio: trentenne in ospedale

Genova. Un uomo di trent’anni è stato portato in ospedale dopo essere caduto nel cavedio di uno dei parcheggi che sorgono lungo via Gramsci, zona Porto Antico.

È successo venerdì pomeriggio. L’uomo, ubriaco secondo le testimonianze dei presenti, era seduto su un muretto e ha perso l’equilibrio, sporgendosi all’indietro e facendo una caduta di circa tre metri.

Sul posto è stata inviata l’ambulanza della Croce Verde Genovese e l’automedica. Il trentenne è stato recuperato e portato poi all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato in codice giallo per ferite e fratture.