“Le sono cadute delle banconote”: anziano commerciante derubato di 20mila euro, due arresti

Genova. Due cittadini colombiani di 62 anni sono stati arrestati in Francia e in Portogallo su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip su richiesta del sostituto procuratore Luca Monteverde perché individuati dagli investigatori della squadra mobile come due dei tre autori della truffa costata 20mila euro a un commerciante 82enne mentre si trovava allo sportello bancomat di un istituto di credito di via Fieschi per versare l’intero incasso della giornata.

Il colpo era stato messo a segno il 15 aprile dell’anno scorso intorno all’ora di pranzo. I due – che hanno precedenti specifici – insieme al complice avevano architettato un piano ben congegnato.

Uno loro dopo aver adocchiato l’anziano come possibile vittima si era posizionato dietro di lui, un altro aveva distratto un’altra cliente dello sportello che stava per effettuare delle operazioni al bancomat fingendo di avere dei problemi, il terzo aveva fatto cadere vicino all’anziano alcune banconote dicendo che gli appartenevano.

Da lì il furto della busta con i 20mila euro e la fuga in auto. I due sono stati riconosciuti grazie al riscontro della vittima e della testimone dopo l’analisi delle telecamere di sorveglianza della banca. Il terzo uomo della gang è ancora ricercato.