Trionfo Lorenzo Finn, il ciclista genovese è campione del mondo Under-23

Genova. L’Italia sorride ai mondiali di ciclismo su strada, in corso questi giorni in Ruanda. La prima – e finora unica – gioia azzurra arriva dal genovese Lorenzo Finn. Il giovane corridore classe 2006, residente ad Avegno, si è infatti laureato campione del mondo nella prova in linea riservata agli Under-23.

L’atleta ligure ha avviato la propria azione decisiva a 30 km dalla conclusione. E grazie a un irresistibile assolo è giunto in solitaria sul traguardo. Vani i tentativi delle altre nazionali di provare l’inseguimento. Finn si è lasciato alle spalle i principali rivali, compreso il quotato belga Jarno Widar. A fargli compagnia sul podio ci sono lo svizzero Jan Huber (a 31″) e l’austriaco Marco Schrettl (a 1’32”).

Finn suggella cosi una stagione ricca di soddisfazioni, dopo il quarto posto nella prova a cronometro di lunedì scorso, terminata a pochi secondi dal podio. E il quarto posto nella classifica generale del Tour de l’Avenir, le principale gara a tappe riservata agli Under-23.

Il trionfo odierno inoltre fa il paio con il successo iridato del 2024 a Zurigo, ottenuto nella categoria juniores. Brillante biglietto da visita per il talento genovese, dall’anno prossimo atteso al grande salto tra i professionisti.

Le congratulazioni dell’assessora Ferro e della sindaca Salis

“Possiamo dirlo ufficialmente: è nata una stella. Complimenti al ligure Lorenzo Mark Finn che, a soli 18 anni, si è laureato campione del mondo di ciclismo Under 23 in Ruanda. Un risultato straordinario, che segue di appena un anno il titolo iridato Juniores conquistato nel 2024 e che conferma il talento e la determinazione di un ragazzo destinato a una carriera luminosa. La Liguria è orgogliosa di Lorenzo, protagonista di uno dei successi sportivi più prestigiosi per il nostro territorio in questo 2025 che ci vede Regione Europea dello Sport”, così l’assessora allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro.

“A nome mio personale e dell’intera città di Genova, desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni a Lorenzo Finn per lo straordinario trionfo ai Campionati del Mondo U23 di ciclismo su strada in Ruanda, che conferma il suo incredibile talento dopo il successo iridato juniores dell’anno scorso a Zurigo”, dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis. “La sua vittoria – spiega Salis – non è solo motivo di orgoglio, ma un esempio di dedizione, talento e determinazione che rappresenta al meglio lo spirito della nostra città. Genova è orgogliosa di lui: un giovane atleta, il più giovane tra quelli oggi in gara, capace di unire passione, sacrificio e doti atletiche conquistando il gradino più alto del podio mondiale. Un onore per l’Italia e per la nostra città. Congratulazioni Lorenzo, continui ad ispirare tanti altri giovani genovesi a credere nei propri sogni. Ti invitiamo presto a Palazzo Tursi per festeggiare questo straordinario successo”, conclude