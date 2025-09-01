Treni turistici, sold out per l’Espresso Riviera: da Roma a Marsiglia attraverso la Liguria

Genova. L’Espresso Riviera, il treno notturno di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) che in estate ha collegato Roma a Genova, la riviera ligure e Marsiglia, ha registrato il tutto esaurito su tutte le corse programmate. Dal 4 luglio al 30 agosto, il collegamento ha unito direttamente la Capitale alla Riviera dei Fiori e alla Costa Azzurra, confermandosi come mezzo ideale per soddisfare la domanda turistica tra Italia e Francia, in funzione del Giubileo 2025.

Il successo è stato favorito anche dalla qualità dei servizi a bordo treno: i passeggeri hanno potuto scegliere tra vagoni letto, cuccette e salottini con posti a sedere di prima e seconda classe. A completare l’offerta la carrozza ristorante, dove si sono svolti momenti di intrattenimento musicale e incontri letterari con autori francesi nella tratta Nizza-Marsiglia.

Considerato il riscontro positivo, l’Espresso Riviera sarà riproposto nell’offerta di FS Treni Turistici Italiani anche per l’estate 2026, con un incremento delle corse settimanali. Questo obiettivo è pienamente in linea con la volontà del Gruppo FS di creare una “metropolitana d’Europa”, una rete di collegamenti ferroviari internazionali capace di avvicinare culture, territori e persone, restituendo al treno il suo ruolo originario di luogo di incontro e scoperta.

“Il tutto esaurito su tutte le corse in programma dal 4 luglio al 30 agosto, testimonia con i fatti il grande successo ottenuto dall’Espresso Riviera. Come Regione Liguria abbiamo fortemente voluto questo treno che ha collegato la capitale, Roma, alla Francia, Marsiglia, attraversando tutta la nostra regione, favorendo l’arrivo di turisti e garantendo un collegamento aggiuntivo di assoluto valore e comodità – commenta l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola nel commentare i risultati ottenuti dall’Espresso Riviera, Roma-Marsiglia con fermate a Genova Piazza Principe, Savona, Alassio, Imperia, Sanremo e Ventimiglia – Insieme a FS Treni Turistici Italiani abbiamo dato un’altra opportunità ai già tanti turisti d’oltralpe di raggiungere il nostro territorio e di apprezzarne bellezze e peculiarità e, allo stesso tempo, messo in circolazione un treno notturno che mancava da anni in questo territorio. Operiamo costantemente per incrementare e potenziare i collegamenti tra la Liguria e le altre regioni, sia per chi si sposta per studio e lavoro, ma anche per il turismo che rappresenta uno straordinario volano economico per il nostro territorio”.

“Il convoglio è stato apprezzato dalla clientela, ma anche dagli operatori di settore – prosegue Scajola -. Visto il successo ottenuto verrà sicuramente riproposto e anzi, siamo al lavoro per incrementarne le corse. Regione Liguria dimostra così, ancora una volta, la massima vicinanza e il massimo interesse verso tutti coloro che scelgono il treno come mezzo di trasporto”.