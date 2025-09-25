Treni, modifiche alla circolazione sul nodo di Genova tra il 26 e il 28 settembre

Genova. Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova con le attività a Genova Piazza Principe sotterranea per la realizzazione del Sestuplicamento tra Genova Piazza Principe e Brignole.

Per consentire le attività di cantiere, dalle 18 di venerdì 26 alle ore 20 di domenica 28 settembre è prevista la chiusura della via sotterranea della tratta Genova Sampierdarena – Piazza Principe – Brignole e di un binario tra Genova Brignole e Genova Principe.

I collegamenti regionali arriveranno e partiranno dai binari di Genova Principe superfice e saranno rimodulati nel loro orario non effettuando la fermata di Genova Via di Francia; nella giornata di sabato i treni metropolitani della relazione Genova Voltri-Nervi non circoleranno.

Modifiche di orario e limitazioni di percorso in altre stazioni del nodo per alcuni collegamenti delle relazioni: Acqui Terme – Genova Brignole, Arquata Scrivia – Genova Brignole, Torino Porta Nuova – Genova Brignole, Ventimiglia – Genova, Novi Ligure – Genova Brignole, Savona – Genova Brignole/Sestri Levante, Milano – Genova Brignole e Savona – Sestri Levante.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti delle imprese ferroviarie.