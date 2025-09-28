  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Finalmente

Treni, lunedì 29 settembre: torna regolare la circolazione tra Genova e Milano

I lavori proseguiranno con interruzioni notturne senza interferire con la circolazione, per poi prevedere una nuova interruzione nel corso della prossima estate 2026

intercity

Genova. Da domani, lunedì 29 settembre, torna regolare – almeno sino alla prossima estate – la circolazione dei treni tra Genova e Milano e in particolare tra Voghera e Pavia, con i convoglio che riprenderanno a circolare su entrambi i binari dopo il lungo stop estivo dovuto ai lavori sul ponte ferroviario sul fiume Po.

Conseguenza diretta, anche la circolazione dei treni sulla linea Genova-Milano ritornerà alla normalità. La seconda e più impegnativa fase dei lavori era partita a luglio con la chiusura integrale della linea all’altezza di Bressana Bottarone ed era terminata a fine agosto. Il 28 settembre si conclude anche la nuova fase, così come da programmi.

“Nel rispetto del cronoprogramma è stata completata la terza fase degli interventi di manutenzione straordinaria e rinforzo del ponte sul fiume Po necessari per consentire l’adeguamento della struttura ai carichi stradali e ferroviari e l’innalzamento della velocità nell’ambito dell’importante progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova migliorando le performance dei collegamenti”, spiega Rfi in una nota.

“Impegnati circa 50 tecnici fra operai di Rfi e delle ditte appaltatrici, che hanno lavorato 24 ore al giorno 7 giorni su 7. – si legge ancora nella nota – I lavori proseguiranno con interruzioni notturne senza interferire con la circolazione, per poi prevedere una nuova interruzione nel corso della prossima estate 2026. L’investimento economico è di 55 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.