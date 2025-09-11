Vittime della tratta e prostituzione, Lodi: “Servono più posti nelle case rifugio. Da li ripartono i progetti di vita”

Genova. “Siamo qui per mandare messaggi chiari: in questa città, chi va con una vittima di tratta, sia questo un uomo o una donna, commette reato. Oggi dobbiamo far sentire il messaggio a chi è vittima di tratta e schiavitù che siamo insieme a loro e che, attraverso tutti i mezzi possibili, vogliamo dare loro l’opportunità di uscirne, di uscire da una realtà di schiavitù che è sostenuta dagli atteggiamenti dei genovesi, siano uomini che donne, che non si ricordano che sul tavolo c’è anche questo tema. Stiamo parlando di schiave. Stiamo parlando di vittime di tratta. Stiamo parlando di persone che sono violentemente costrette a fare ciò che non vorrebbero fare: questo è un messaggio politico”.

È questa la risposta dell’assessora al Welfare e Servizi sociali Cristina Lodi alle interrogazioni della consigliera Sara Tassara (Lista civica Silvia Salis sindaca) e del consigliere Edoardo Marangoni (Partito Democratico) in merito alla “Presentazione del rapporto di ricerca sulla tratta del progetto di ‘HTH Liguria: Hope this Helps’ – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile” e del documento ‘La prostituzione latinoamericana tra permanenza ed evoluzioni’ e quali azioni intenda intraprendere l’amministrazione sul tema, anche in ambito di visibilità ed informazione sul tema”.

“Un altro tema importante è che nel corso degli anni è precipitato notevolmente il numero di posti letto per persone vittime di tratta: una volta c’erano tra i 20 e i 30 posti letto, oggi ne abbiamo quattro in emergenza più quattro per il progetto di vita. È chiaro che parliamo di numeri veramente limitati: il tema è che se una persona vuole uscire dalla tratta deve essere messa al sicuro dalle forze dell’ordine, perché anche un minimo cenno al voler cambiar vita può portare a sparizioni, percosse o peggio. Il tema è fondamentale: noi dobbiamo essere in grado di ospitare, nascondere e accogliere chiunque venga. E anche su questo credo che si possa lavorare sulla progettualità, perché è vero che una donna può riprendere la sua vita, ma bisogna mantenerla la vita”.