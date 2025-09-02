Tratta e sfruttamento, l’appello del Siap: “Servono maggiori risorse investigative”

Genova. La lotta alla tratta e allo sfruttamento nel centro storico di Genova necessita di un rafforzamento delle risorse investigative. È questo l’appello lanciato da Roberto Traverso, segretario generale provinciale del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), che ha espresso il proprio parere in merito a un progetto ministeriale denominato “Hth Liguria”, presentato a Palazzo Tursi.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Genova, mira ad affrontare il grave problema della tratta e dello sfruttamento, in particolare della prostituzione latinoamericana nei vicoli cittadini. Traverso ha elogiato il lavoro svolto, definendolo “prezioso” e sottolineando la sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale nel sostenere un’iniziativa che affronta un tema finora trascurato.

Nonostante l’apprezzamento per l’iniziativa, il segretario del SIAP ha evidenziato una grave lacuna: la mancanza di risorse investigative adeguate. Traverso ha definito “inaccettabile” la situazione in cui la Regione Liguria non abbia mai richiesto formalmente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza investimenti aggiuntivi per il contrasto alla criminalità organizzata. A suo dire, questo lascia alla sola DIA (Direzione Investigativa Antimafia) un compito che necessiterebbe di un supporto più concreto ed efficace anche a livello locale.

“Le Squadre Mobili e le Sezioni di Polizia Giudiziaria operano quotidianamente in condizioni di forte difficoltà, dovute alla carenza di risorse: ed è proprio per questo che serve un impegno politico serio, capace di garantire un coordinamento sul territorio che metta in sinergia prevenzione, sostegno sociale e investigazione”, ha sottolineato Traverso, aggiungendo che reati come la tratta e lo sfruttamento spesso si affiancano allo spaccio di stupefacenti, e un contenimento serio di questi fenomeni può avvenire solo potenziando l’attività investigativa.

“Per questo, da parte nostra, c’è massimo apprezzamento per l’iniziativa e gratitudine verso chi l’ha sostenuta, dalla sindaca Silvia Salis all’assessore Cristina Lodi – ha concluso Traverso – Ma è necessario un passo ulteriore: senza un investimento straordinario sulle indagini, la nostra città non potrà mai compiere quel salto di qualità indispensabile per rafforzare la sicurezza urbana e tutelare le vittime di sfruttamento“.