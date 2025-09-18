Trasporto pubblico, Uil: “Comportamento antisindacale in Amt, pressioni sui lavoratori in appalto”

Genova. “Da tempo Uiltrasporti Liguria ricerca un dialogo efficace con Amt, attraverso richieste informali e via pec, per discutere di questioni di rilievo circa la grave situazione in cui versano i lavoratori in appalto. Uiltrasporti non ha mai ricevuto riscontro e tale comportamento prefigura un mancato riconoscimento delle prerogative sindacali e un ostacolo al regolare esercizio delle relazioni industriali”.

Questa la nota stampa diffusa questa mattina da Uiltrasporti che denuncia una segnalazione arrivata da alcuni lavoratori in appalto a Amt: “Ci è stato segnalato che Amt con i suoi incaricati esercita pressioni dirette sui lavoratori – spiega Silvana Comanducci, segretaria regionale Uiltrasporti Liguria – Abbiamo prove documentali dei tentativi di condizionamento dei singoli, manovre con cui si tenta di scavalcare la rappresentanza sindacale legittimamente costituita. Queste condotte rappresentano un comportamento lesivo del diritto di rappresentanza sancito dalla contrattazione collettiva attraverso l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori”.

Uiltrasporti quindi “diffida Amt e la invita a cessare immediatamente ogni pressione o iniziativa diretta nei confronti dei lavoratori in appalto”. “Non staremo a guardare mentre Amt tenta di aggirare o indebolire l’attività sindacale. Le pressioni ricevute dai lavoratori in appalto causano un forte stress e stati d’ansia ai lavoratori intercettati già particolarmente fragili – prosegue Comanducci – Ci riserviamo di agire nelle competenti sedi legali per segnalare il comportamento scorretto, ci rivolgeremo agli organi di vigilanza per la tutela dei lavoratori. Tuttavia, confidiamo nel buon senso di Amt per ristabilire un corretto confronto con la rappresentanza sindacale dei lavoratori delle ditte in appalto”