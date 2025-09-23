  • News24
Il messaggio

Trasporto pubblico, Cub Trasporti lancia l’autunno caldo: “Arriveranno gli scioperi, non pagheremo gli errori di altri”

Al centro la sicurezza: "Per l'azienda l'autista è sempre colpevole, dal momento che l'ufficio disciplina non si premura di verificare se la segnalazione, ricevuta in merito ad un qualsiasi autista, sia fondata o meno ma partono subito con lettere di richiamo"

autobus sciopero amt fuori servizio

Genova. “Dopo la procedura di raffreddamento dall’esito negativo, a metà ottobre iniziamo con gli scioperi. Scioperiamo perché le condizioni di lavoro del personale viaggiante sono insostenibili, con turni sempre più
lunghi e stressanti, le continue aggressioni verbali e fisiche,la manutenzione ridotta al lumicino, corse soppresse e ferie che non si riescono a prendere”.

Questo il comunicato stampa del sindacato di base Cub Autoferrotranvieri che a Genova promette un autunno caldo fatto di agitazioni e scioperi che riguarderanno il trasporto pubblico locale.

“Per non parlare poi del fatto, che per l’azienda l’autista è sempre colpevole, dal momento che l’ufficio disciplina non si premura di verificare se la segnalazione, ricevuta in merito ad un qualsiasi autista, sia fondata o meno ma partono subito con lettere di richiamo. Questo atteggiamento di AMT è una mancanza di rispetto e fiducia nei confronti dei propri dipendenti che tutti i giorni si prendono insulti e minacce dagli utenti per colpa delle mancanze aziendali”.

“Tutto questo è un mix che aumenta a dismisura lo stress del personale viaggiante – conclude la nota – Lo sciopero deve essere una sorta di messaggio per le istituzioni e per l’azienda che noi ci siamo e che non siamo intenzionati a pagare errori altrui”.

