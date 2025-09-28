  • News24
Intervento

Malore al trail di Camogli, podista 25enne soccorso sul monte di Portofino

Sul posto i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria, in assistenza alla gara

Generico settembre 2025

Genova. Intervento sul Monte di Portofino di soccorso a un partecipante della gara podistica Trail di Camogli.

Un ragazzo di 25 anni, proveniente dall’hinterland milanese, a causa della fatica a un certo punto è stato colto dai crampi che gli impedivano di proseguire.

Sul posto i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria, in assistenza alla gara.

Il ragazzo è stato stabilizzato, quindi posizionato su barella. Una volta sulla strada è stato preso in consegna dai Volontari di Ruta che lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

