Tigullio, Regione Liguria studia uno scolmatore del Lavagna: alternativa alla diga Perfigli?

Genova. La Regione Liguria, in un incontro con i sindaci del Tigullio, ha annunciato una novità per la messa in sicurezza idraulica della piana dell’Entella. Il presidente della Regione, Marco Bucci, e l’assessore alla Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone, hanno comunicato che è stato affidato un incarico per uno studio che valuterà la proposta di un canale scolmatore del torrente Lavagna come alternativa alla contestata diga Perfigli.

La riunione, sollecitata dai sindaci del territorio, ha posto al centro del dibattito la necessità di intervenire in maniera decisa sul rischio idrogeologico della zona. L’incarico, finanziato con fondi regionali, aggiornerà gli studi idraulici esistenti, includendo specificamente l’ipotesi del canale scolmatore. Questo progetto, promosso dai territori, punta a ridurre la portata di piena dell’Entella, mitigando il rischio di esondazioni.

I primi risultati di questo studio sono attesi per inizio 2026. Se la soluzione del canale dovesse rivelarsi valida, si potrebbe abbandonare definitivamente il progetto della diga Perfigli, che da anni è oggetto di dibattito e controversie.

Il sindaco di Cicagna, Marco Limoncini, ha espresso soddisfazione per la sinergia dimostrata tra le istituzioni. Allo stesso modo, il sindaco di Borzonasca, Giuseppino Maschio, ha sottolineato l’importanza di affrontare in modo congiunto il rischio idraulico e la necessità di una nuova viabilità per le valli.