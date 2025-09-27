Terza edizione del Disability Pride: focus su diritti e inclusione

Genova. Terza edizione del Disability Pride, oggi, una giornata dedicata ai diritti, all’inclusione e alla valorizzazione delle persone con disabilità. L’evento è promosso dalla community Genova Solving For All in collaborazione con il Disability Pride Network, con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova e dell’Università di Genova.

«La riforma della disabilità presentata due giorni fa rappresenta un passo importante verso una società più inclusiva – dichiara l’assessore regionale alla sanità Nicolò -. La sperimentazione introduce infatti strumenti innovativi per la presa in carico e l’integrazione sociosanitaria e giornate come il Disability Pride sono fondamentali perché accendono i riflettori sui temi dell’accessibilità e dei diritti, stimolano un confronto costruttivo tra istituzioni, associazioni e cittadini e ci ricordano quanto sia importante continuare a lavorare insieme per rimuovere le barriere, migliorare l’accesso ai servizi, favorire l’inclusione sociale e promuovere l’autonomia delle persone con disabilità. Regione Liguria è e sarà sempre al fianco di chi ogni giorno si impegna per costruire una comunità più giusta e accogliente per tutti”.

“Ringrazio Lorenzo e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione del Disability Pride: come amministrazione vogliamo iniziare a lavorare, già nelle prossime settimane, all’edizione 2026 – ha detto l’assessora comunale al Welfare Cristina Lodi – Istituzioni, terzo settore e famiglie devono lavorare insieme, ogni giorno, per realizzare tutte quelle politiche in grado di creare un ambiente dove ognuno, a prescindere dalle sue abilità e dal tipo di disabilità, fisica, psichica o sensoriale, possa sentirsi davvero accolto e valorizzato.

La riforma in atto delle Politiche sociali a livello governativo deve valorizzare quello che c’è, migliorarlo e metterlo a sistema. Il progetto di vita deve essere messo al centro, intercettando i nuovi bisogni e diritti. Oggi pomeriggio, con la sindaca Salis – conclude Lodi – saremo insieme a Lorenzo e a tutte e tutti coloro che vorranno contribuire, percorrendo insieme le vie del centro, ad abbattere le barriere che ancora esistono”. È intervenuta anche la disability manager del Comune di Genova Cristina Bellingeri.