Tensioni a Marassi, UilPa chiede il cambio dei vertici del carcere dopo ispezioni e la visita del Procuratore Zucca

Genova. La situazione all’interno del carcere di Genova Marassi è critica, secondo la UIL PA Polizia Penitenziaria, che chiede un “avvicendamento naturale” dei vertici dell’istituto. La richiesta arriva dopo una serie di eventi che hanno messo in luce le difficoltà della struttura, tra cui una recente rivolta, una visita del Presidente della Procura Generale Enrico Zucca e un’ispezione ministeriale.

Fabio Pagani, Segretario della UIL PA Polizia Penitenziaria, ha dichiarato che la rivolta del 4 giugno scorso, che ha coinvolto decine di detenuti e ha causato il ferimento di due agenti, avrebbe dovuto portare a un avvicendamento immediato dei dirigenti, come avvenuto in passato per situazioni meno gravi. La sua affermazione è supportata dalla visita del Procuratore Generale Zucca, noto per aver condotto l’inchiesta sui pestaggi alla scuola Diaz durante il G8 di Genova.

Inoltre, un detenuto ad alta sicurezza è stato isolato per una sospetta TBC, aggiungendo ulteriore tensione alla situazione. Pagani sottolinea che la Polizia Penitenziaria a Marassi è “stremata nelle forze, mortificata nel morale e sottoposta a caporalato di stato”, con carichi di lavoro eccessivi e turni che possono arrivare a 12 ore consecutive.

Il sindacalista ha concluso il suo appello direttamente al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), Stefano Carmine de Michele, chiedendo risposte concrete e tangibili e affermando che la pazienza dei poliziotti è giunta al termine.