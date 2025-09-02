Maltempo, chiusa per frana la statale 45 in Val Trebbia: interruzione all’altezza di Montebruno

Montebruno. A causa di una frana è al momento chiuso in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 45 della Val Trebbia.

L’interruzione è all’altezza del km 41,460 nel territorio del comune di Montebruno, poco più a valle del paese.

Al momento si procede attraverso la SP48 fino a Casoni (bivio per Canale) per poi immettersi sulla SP17 in direzione Fontanigorda fino a tornare alla SS45 nei pressi di Loco. Percorso inverso per chi arriva da Piacenza.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

La frana è una conseguenza del nubifragio che ha attraversato la provincia di Genova nella giornata di ieri causando danni, allagamenti e svariate interruzioni stradali in tutto l’entroterra del Levante.