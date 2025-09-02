  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cambiamento climatico

Il temporale autorigenerante ha imperversato sulla Liguria per sette ore: “Oltre 100 mm d’acqua all’ora”

La cella temporalesca di lunedì sera ha fatto misurare in sette diverse località intensità orarie superiori ai 100 mm, ossia 100 litri d’acqua per metro quadrato di terreno

temporale fulmini

Genova. In sette ore, il temporale autorigenerante “V-shaped” che si è abbattuto sulla Liguria ha fatto misurare in sette diverse località intensità orarie superiori ai 100 mm, ossia 100 litri d’acqua per metro quadrato di terreno.

I dati arrivano da Arpal, all’indomani dal nubifragio che si è abbattuto su Genova, Savona e province per un fronte che ha attraversato tutta la nostra regione e soltanto in mattinata si è allontanato verso lo spezzino.

Maltempo, i dati delle piogge in Liguria

In un’ora sono caduti 146.6 mm a Croce Orero, 130.8 a Mele, 112.4 sul Turchino, 111.6  a Ellera-Foglietto, 110.4 a Monte Penello, 102.2 mm a Pian dei Ratti e 101.4  a Montagna nel comune di Quiliano.

Anche le cumulate sulle 24 ore sono state molto abbondanti, e riflettono la natura temporalesca dell’evento, che ha concentrato in poco tempo il totale giornaliero: Monte Penello 232.6 mm, Mele 223 mm, Croce Orero 213.6, Turchino 194 mm, Madonna delle Grazie 187.2 mm, Loco Carchelli 180 mm, Montagna 178 mm.

L’intensità delle precipitazioni ha portato a repentini innalzamenti dei torrenti interessati, causando il superamento della seconda soglia di guardia nella zona dell’Entella e in val d’Aveto. Anche Genova e Savona hanno dovuto fare i conti con rivi e torrenti, e alte ai numerosi allagamenti e alle auto “galleggianti” e danneggiate numerose attività commerciali hanno riscontrato danni e merce da buttare a causa dell’acqua entrata nei locali.

Che cos’è un temporale rigenerante V-shaped

Il temporale V-Shaped Storm (temporale a forma di V) è un sistema temporalesco che si forma quando ci sono aree di forte instabilità. La sua caratteristica principale è che resta per diverse ore nella stessa zona e trae energia dalle correnti di aria calda o umida, ed è diventato sempre più frequente a causa del cambiamento climatico.

Si tratta di temporali alimentati in continuazione da un flusso molto umido che genera celle temporalesche a catena. Queste celle si alimentano con aria fredda dando vita a un circolo che non si interrompe finché il flusso portante, quello al suolo, non si interrompe.

Più informazioni
leggi anche
San Fruttuoso, negozi allagati e auto danneggiate dal maltempo
Il giorno dopo
Anche a Boccadasse danni da maltempo, salta la pavimentazione nel piazzale
Maltempo Genova 1 settembre 2025
Nottataccia
Maltempo, la Fontanabuona alla conta dei danni tra frane e strade inagibili: mattinata di sopralluoghi
Maltempo Genova 1 settembre 2025
Notte movimentata
Maltempo, nubifragi e allagamenti su Genova: case evacuate nell’entroterra, strade chiuse in città
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.