Protesta

Salone Nautico, lo sfogo dei tassisti: “Servizio garantito, ma criticità per lavorare”

Le organizzazioni sindacali lamentano le difficoltà logistiche relative al posteggio in piazza Rossetti: scarsa visibilità e difficoltà di accesso

Genova. I tassisti genovesi protestano contro le condizioni di lavoro nei giorni del Salone Nautico, partito lo scorso giovedì e in scena sino al 23 settembre.

Le organizzazioni sindacali lamentano diverse criticità nel garantire ai visitatori e ai cittadini il servizio: “L’area individuata per il posteggio taxi in piazza Rossetti, nei pressi della libreria Il Libraccio, presenta alcuni limiti: scarsa visibilità per l’utenza, insufficiente comunicazione sulla localizzazione del punto di sosta e difficoltà di accesso dovute a una viabilità poco agevole”.

“Tali condizioni, indipendenti dalla volontà della categoria, rischiano di compromettere l’efficacia del servizio taxi, proprio in un contesto di grande rilevanza internazionale, creando disagi e disservizi che ricadono direttamente sugli utenti e i visitatori”, concludono i sindacati.

La richiesta a Comune e organizzatori del Nautico è quella di un tavolo di confronto per individuate in futuro “soluzioni logistiche più idonee a favorire un servizio efficiente e accessibile, in linea con l’importanza di questo e altri eventi fieristici e in grado di rispondere alle aspettative dei visitatori”.

